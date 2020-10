Et nyt billede af Melania og Donald Trump har genantændt konspirationerne, om Melania Trump mon har en stunt body - altså en person, der ligner hende så meget, at hun bliver brugt til at optræde som førstedamen.

Konspirationen har på sociale medier fået tagget #FakeMelania og #WhereIsMelania, og til det lægger forskellige folk på specielt Twitter gerne billeder op af MelaniaTrump og stiller spørgsmål ved, om det i virkeligheden er hende.

Og nu har et nyt billede skabt sig en del opmærksomhed. Det skriver news.com.au.

Billedet er taget den 22. oktober og viser Melania Og Donald Trump gå om bord på en helikopter. På billedet er det tydeligt at genkende USA's præsident, der stiger ombord iført et klassisk mørkeblåt jakkesæt, og hentehår der blæser med vinden. Og så er der en smilende Melania Trump med store sorte solbriller, der dækker en god del af ansigtet.

That definitely isn’t Melania and it’s not the first time either. pic.twitter.com/gKAcNMqlo9 — #AKF & #YANA SPN FAN (@Phoenix_Ranger) October 25, 2020

Det, er der først at syne ikke noget mærkeligt i, men brugere på sociale medier har nærstuderet Melania Trumps ansigtstræk på billedet og sammenlignet dem med andre billeder.

Her er det blandt andet smilet, som ifølge brugerne på sociale medier ikke matcher med tidligere billeder af førstedamen, der smiler.

Det har fået flere til at konkludere, at det ikke er den ægte Melania Trump, og ud fra det er konspirationerne om, at Donald Trump bruger en look-a-like som stand in gået amok.

Konspirationerne går tilbage til 2017, hvor komikeren Andrea Wagner Barton delte sin teori på Facebook, og herfra gik det ellers stærkt.