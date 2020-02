En tidligere russisk spion blev forgiftet i 2006. Historien om magt, svig og kærlighed bliver til en opera.

Drabet på den russiske agent Alexander Litvinenko er blevet omdannet til en opera.

Ifølge forfatteren, Anthony Bolton, indeholder den dramatiske historie om snigmordet alle de klassiske ingredienser til en god operafortælling.

- Den har magt, svig, kærlighed og fare, siger han.

Bolton har brugt tre år på at skrive værket "The Life and Death of Alexander Litvinenko", der på dansk kan oversættes til Alexander Litvinenkos liv og død.

Anthony Bolton blev betaget af Litvinenkos historie, efter at han havde læst en biografi om den prominente kritiker af det russiske styre.

- Da jeg lagde den ned, tænkte jeg: "Gud - det her bliver nødt til at blive en opera", siger Bolton ved en pressekonference i London mandag.

Alexander Litvinenko var en efterretningsagent, der arbejdede for den russiske sikkerhedstjeneste FSB.

Ved årtusindskiftet flyttede Litvinenko til Storbritannien, hvor han blev hyret som konsulent af den britiske efterretningstjeneste MI6.

Men seks år senere blev han opsøgt af to russere, som han drak te med på et hotel i London.

Kort efter blev han hasteindlagt og fik konstateret en alvorlig forgiftning med det radioaktive stof polonium-210. Han døde tre uger senere.

Britisk politi har siden navngivet de skyldige russere, som havde bånd til den russiske efterretningstjeneste. Rusland har nægtet at udlevere dem.

Den ene var Andrej Lugovoj, som i dag er medlem af det russiske parlament.

En britisk undersøgelsesdommer konkluderede for fire år siden, at der kunne være flere mulige motiver til drabet.

Det kunne være Litvinenkos arbejde for britiske efterretningstjenester, hans kritik af den russiske præsident, Vladimir Putin, og af sikkerhedstjenesten samt hans forbindelse med andre russiske afhoppere.

Fortællingen i den nye opera finder både sted i Rusland og Storbritannien, og den bliver opsat med et fuldt kor samt et 52-mands orkester.

Undervejs i stykket, der er opdelt i to akter af hver en time, vil der være både tilbageblik og blik frem i tiden.

Forestillingen spiller i juli i Grange Park Opera Surrey i den sydvestlige del af London. Operahuset i fem etager har i alt 700 siddepladser.

/ritzau/AFP