To personer er havnet på hospitalet, efter de blev ofre for en vanvittig ulykke på et skirestort i den amerikanske delstat North Carolina.

Skiresortet har bekræftet hændelsen over for lokale medier.

Umiddelbart skal de to personer ikke være kommet noget alvorligt til i ulykken, der ellers kunne være endt helt anderledes galt.

Hvorfor kan man se på de billeder af ulykken, der bliver delt på sociale medier fra Beech Mountain Ski Resort i den nordvestlige del af North Carolina.

På Twitter kan man i en kort version se, hvordan to personer siddende i en skilift er fanget direkte over en gejserlignende vandstråle fra et utæt vandrør i jorden lige under dem.

Skiliften er stoppet, så de to personer sidder lige midt i den gejserlignende stråle af vand.

I en længere version af ulykken, der er blevet delt på YouTube, kan man se, hvordan liften med de to personer kører langsomt frem, inden den stopper over den enorme vandstråle.

Her bliver de to personer midlertidigt fanget uden at kunne gøre noget.

Tough time for the people at Beech Mountain today. pic.twitter.com/fg671LruRn — Trey Shirley (@TreyShirley831) January 8, 2022

Senere i videoen panoreres længere ned ad liften, hvor man kan se personer i desperation hoppe de omkring fire-fem meter ned fra skiliften for at undgå at blive ramt af vandsøjlen.

Selvom videoen er voldsom, så skal de to personer, der blev fanget i strålen, ikke være kommet noget alvorligt til, oplyser skiresortet til avisen Charlotte Observer.

»Vi mener at vide, at alle er okay, selvom det var en uheldig situation. Og vi kører igen som normalt,« lød det blandt andet i en udtalelse.

De to personer, som blev fanget, blev fragtet på hospitalet for at blive tjekket, men skal umiddelbart ikke have fået større skader.

»Vandrøret var lige under en lift med personer i. Og det betød, at flere af vores kunder blev våde. Vores sikkerhedshold udførte deres arbejde, som de skulle, med at få folk af liften og dræne vandrøret,« lød det videre i udtalelsen.

Hvad der førte til ulykken, er endnu ikke slået fast.