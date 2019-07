En mildest talt usædvanlig opsigelse er blevet et omdiskuteret emne i britisk politik.

Kommunikationsmedarbejderen Gareth Arnold valgte nemlig at logge på sin chefs Twitter-profil og udsende en lang tirade mod ham, før han til sidst skrev: 'Jeg siger op'.

Indtil forleden arbejdede Gareth Arnold for det britiske medlem af parlamentet for valgkredsen i Sheffield Hallam, Jared O’Mara, men det gør han bestemt ikke mere.

Det skriver blandt andet BBC og Independent.

For nogle dage siden loggede han på sin nu tidligere chefs Twitter-konto og skrev en række vrede beskeder - henvendt til netop chefen.

'Kommunikationsholdet takker af... for evigt. Jared, du er den mest ulækre, moralsk korrupte person, jeg nogensinde har haft misfornøjelsen af at arbejde med,' lød det i den første besked, som fortsatte:

'Du er ligeglad med dine vælgere. Du er ligeglad med alle andre end dig selv.'

I en anden besked lød det:

'Sheffield Hallam fortjener så meget bedre end dig. Du har spildt muligheder, som folk slet ikke kan forestille sig'.

I en tredje skrev Gareth Arnold:

'Jeg kan ikke og vil ikke forsvare dig og din modbydelige, utilgivelige foragt for de mennesker, der valgte dig. Din egoistiske, degenererede idiot.'

Til BBC forklarer Gareth Arnold - der blev et kendt navn i Storbritannien, efter han for fem år siden oprettede Twitter-kontoen 'Britain Furst', hvor der blev gjort grin med den højreorienterede gruppe 'Britain First' - at han nåede at arbejde for Jared O’Mara i otte uger.

De to har dog kendt hinanden i årevis.

Han erkender, at det udefra set kan virke som en forfærdelig måde at give sin opsigelse på, men han forklarer, at han gjorde det, fordi der i øjeblikket er folk Sheffield Hallam, som ifølge ham står uden en repræsentant.

»Der er folk, der står og venter på deres immigrant-status, der er folk, der ikke får deres huse, der er folk, der har mistet deres velfærdsydelser, og disse ting er sket, fordi han (Jared O’Mara, red.) ikke er forberedt til at gøre sit job ordentligt,« siger han til BBC og fortsætter:

»Ja, det var en vanvittig udtalelse, men det er noget, jeg tror, måske kan motivere til en forandring.«

Jared O'Mara har tidligere været en kontroversiel figur i britisk politik.

I 2018 meldte han sig ud af partiet Labour, efter han året forinden var blevet suspenderet, da det kom frem, at han havde skrevet kvindenedsættende og homofobiske kommentarer på nettet.

Han havde ifølge Berlingske blandt andet også beskyldt det danske folk for at dyrke dyresex.

Jared O'Mara har ifølge de britiske medier endnu ikke selv kommenteret sagen.