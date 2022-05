En højt profileret skilsmissesag vækker lige nu opsigt i USA.

Det skyldes, at et celeberts pars kunstsamling er blevet sat på auktion, hvor den er blevet solgt til svimlende seks milliarder kroner.

En pris, der gør kunstsamlingen til den dyreste, som nogensinde er solgt på en auktion, rapporterer CNN.

De 35 kunstværker har tilhørt ejendomsudvikleren Harry Macklowe og hans ekskone Linda Macklowe.

Og der var blandt andet værker af Pablo Picasso, Andy Warhol og Jason Pollock at finde i den imponerende samling.

Pollocks værk 'Number 17' fra 1951 alene blev solgt for mere end 400 millioner kroner.

Pablo Picasso's "Femme nue couchée," der er en del af samlingen. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) / Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Pablo Picasso's "Femme nue couchée," der er en del af samlingen. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) / Foto: TIMOTHY A. CLARY

Hidtil har rekorden for salg af en kunstsamling været The Peggy and David Rockefeller Collection, der solgte for 5.8 milliarder i 2018.

Linda og Harry Macklowe blev gift i 1959, da de var i start-tyverne, og de har i årenes løb samlet deres imponerende formuer.

Kunstsamlingen startede de ifølge retsdokumenter fra skilsmissen kort efter, de blev gift.

Skilsmissen mellem det celebre par har vakt opsigt blandt New Yorks jetset.

Dels på grund af parrets enorme rigdomme, men også fordi Harry Macklowe valgte en noget utraditionel måde at fortælle, at han havde mødt en ny.

Han hængte nemlig et gigantisk billede af sig selv og sin nye kone, der tidligere var hans elskerinde, op på en af de bygninger, han ejer i New York.