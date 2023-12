Det kan man da kalde en speciel julehilsen.

Rumlegenden Buzz Aldrin der var det blot andet menneske til at sætte sine ben på Månen, har på X delt et billede af et juletræ, der 'står' lidt længere end bare langt væk.

Billedet viser det såkaldte 'Christmas Tree Cluster', som er en klynge af stjerner, der sammen med nogle gasser, og med lidt god vilje, er formet som et juletræ.

This certainly gets me into the holiday spirit – a new picture of the “Christmas Tree Cluster,” which is technically NGC 2264, a cluster of young stars. I hope you’re all enjoying this festive season and looking forward to Christmas! pic.twitter.com/oRyDPOftor — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) December 20, 2023

»Dette får mig helt sikkert i julestemning. Jeg håber, at I alle nyder denne juletid og ser frem til jul!,« skriver Aldrin.

De blå og hvide lys er 'unge stjerner' på mellem en og fem millioner år, som udsender røntgenstråler, som er registreret af NASA cirka 2.500 lysår væk fra Jorden.

Det grønne, svarende til træets fyrrenåle, er gasser i stjernetågen.

Billedet er blevet roteret 160 grader, så det ser ud som om, at toppen af træet er mod toppen af billedet.