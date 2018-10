Stridigheder mellem Angela Merkels CDU og søsterpartiet CSU er forstyrrende, siger regeringspartner.

Berlin. Lederen af de tyske socialdemokrater sætter spørgsmålstegn ved partiets fortsatte regeringsdeltagelse, hvis ikke forbundskansler Angela Merkel får ro på bagsmækken.

I et interview med Die Zeit siger SPD-leder Andrea Nahles, at stridigheder mellem de to øvrige partier i regeringen, Merkels CDU og dets bayerske søsterparti, CSU, har gjort det vanskeligt at få fokus på politik.

- Lige siden regeringen trådte til - eller faktisk lige siden forhandlingerne om at danne en koalition begyndte - har striden mellem de konservative over retningen været en enorm byrde for denne koalition, siger Andrea Nahles.

- Hvis de interne stridigheder mellem de konservative fortsætter med at overskygge alt andet, så vil der naturligvis komme et tidspunkt, hvor det ikke længere giver mening, fortsætter hun.

Tyskland regeres i øjeblikket af en såkaldt storkoalition. Den består af SPD, CDU og CSU og er altså et samarbejde over midten i tysk politik.

Et par gange inden for det seneste halve år har regeringen dog været ved at falde.

I sommer havde CDU og CSU mere end almindeligt svært ved at blive enige om håndteringen af indvandrere. I sidste måned var det fremtiden for en udskældt efterretningschef, der skilte de to søsterpartier.

I begge tilfælde lykkedes det dog efter et uskønt forløb at finde fælles fodslag.

SPD-medlemmerne var efter sidste års tyske valg lunkne over for at deltage i en ny storkoalition. Der syntes dog ikke at være noget alternativ - medmindre der skulle være nyvalg. Efter et langt forhandlingsforløb blev regeringen indsat i marts.

I regeringsgrundlaget står, at partierne efter to år skal evaluere samarbejdet. Dette betragtes af nogle som en mulighed for SPD til at træde ud af regeringen, hvis partiet skulle ønske det.

