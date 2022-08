Lyt til artiklen

Lindsey Graham er ikke i tvivl om, at det vil udarte sig.

»Jeg vil sige det sådan, at hvis Donald Trump bliver retsforfulgt for at have håndteret klassificerede dokumenter forkert, bliver der optøjer i gaderne,« lyder det.

Den republikanske senator – og Trump-støtte – er netop kommet med udtalelsen i programmet 'Sunday Night in America' hos tv-stationen Fox News.

Her kommer Lindsey Graham med to argumenter for, hvorfor Trump-tilhængere potentielt set kan ende med at reagere voldsomt, hvis den tidligere præsident ender i retten efter den nylige og stærkt omdiskuterede ransagning af residensen Mar-a-Lago:

Donald Trump. Foto: zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx Vis mere Donald Trump. Foto: zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

De tidligere sager mod Hillary Clinton og Joe Bidens søn, Hunter Biden, hvor begge blev undersøgt for urent trav i forbindelse med henholdsvis klassificeret information på en privat e-mailserver og forbindelser til Ukraine.

Uden at der dog kom retlige konsekvenser ud af det.

Det har Lindsey Graham svært ved at acceptere.

Han kalder det for »dobbeltmoral«, fordi kilder for nylig har fortalt, at FBI angiveligt forsøgte at forsinke behandlingen af Hunter Biden-sagen op til 2020-valget.

Og dem fremtrædende republikaner gentager sin forudsigelse om et voldeligt udfald, hvis det bliver til en Trump-tiltale:

»Hvis de forsøger at retsforfølge Trump for håndteringen af klassificeret information, efter at Hillary Clinton satte en server op i sin kælder, vil der i bogstaveligste forstand bliver optøjer i gaderne,« siger Lindsey Graham:

»Jeg er bekymret for landet.«

Han mener, at der fra offentlig side findes en forskelsbehandling af Donald Trump.

»De fleste republikanere inklusive mig selv tror, at når det handler om Trump, findes der ingen lov. Det handler kun om at få ram på ham,« siger Lindsey Graham.