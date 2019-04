Socialistpartiet står til at få flest stemmer ved Spaniens parlamentsvalg. Det får dog ikke nok til flertal.

Det regerende socialistparti (PSOE) og premierminister Pedro Sanchez ser ud til at sikre sig flest stemmer ved søndagens spanske parlamentsvalg.

Det viser de første officielle resultater, efter at 20 procent af stemmerne søndag aften er talt op. Det oplyser indenrigsministeriet.

Partiet får dog ikke stemmer nok til at danne flertal i det spanske parlament. Derfor skal premierministeren nu forsøge at danne regering med nogle af parlamentets øvrige partier.

Det foreløbige resultat viser, at PSOE får omkring 30 procent af stemmerne.

Socialistpartiets mulige alliancepartner er det venstreorienterede Podemos.

Det står lige nu til 14 procent af stemmerne. Det tyder dermed ikke umiddelbart på, at de to partier alene kan samle de 176 mandater, som det kræves for at have flertal i parlamentet med i alt 350 sæder.

Derfor må de formentlig samarbejde med mindre partier. Det drejer sig blandt andet om nationalister fra Catalonien fra partiet ERC.

På højrefløjen er det konservative parti PP som ventet det største. Det har dog haft et skidt valg og står til 17 procent af stemmerne.

Det højreorienterede og indvandringskritiske parti Vox har indtil videre fået ni procent af stemmerne og står til at komme i parlamentet for første gang.

Resultatet er stadig kun foreløbigt og kan nå at ændre sig, i takt med at flere stemmer bliver talt op i løbet af søndag aften.

Det ser dog ud til, at der er lagt op til svære koalitionsforhandlinger den kommende tid. Der har været spekuleret i, at det kan blive så svært for de spanske politikere at nå til enighed, så der må stemmes igen.

Valgdeltagelsen ved søndagens valg var højere, end den har været de senere år. Klokken 18 lå den på 60,76 procent mod 51,21 på samme tidspunkt ved parlamentsvalget i 2016.

