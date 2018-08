Betjente i Barcelona har skudt og dræbt en person, der er gået til angreb med en kniv.

Barcelona. En mand er mandag morgen gået til angreb på betjente på en politistation i Barcelona med en kniv. Ifølge nyhedsbureauet AFP er gerningsmanden blevet dræbt af skuddene.

Politiet i Barcelona bekræfter ifølge nyhedsbureauet AP angrebet på det sociale medie Twitter. Betjentene svarede igen på angrebet ved at skyde manden, skriver politiet videre.

Manden angreb betjentene klokken seks om morgenen ifølge politiet. Der hersker ifølge meddelelsen ikke tvivl om, at manden bevidst gik efter betjente i sit angreb.

Der er ikke umiddelbart meldinger, om hvorvidt der er betjente, som er kommet til skade.

Ifølge nyhedsbureauet AFP skriver lokale medier i Barcelona, at manden råbte "Allahu Akbar", der betyder "Allah er størst". Det nægter politiet at kommentere.

AFP citerer den spanske tv-kanal RTVE for, at en 29-årig algerier begik angrebet. RTVE oplyser ligeledes, at den 29-årige mand er blevet dræbt af skuddene.

Fredag var første årsdag i Barcelona for et angreb på et angreb, hvor en bilist kørte gennem en folkemængde og dræbte 14.

/ritzau/