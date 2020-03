Vicepremierministeren er indlagt i Spanien, der mandag igen har registreret stor stigning i antal coronaofre.

Den spanske vicepremierminister, Carmen Calvo, blev søndag indlagt på et hospital med en luftvejsinfektion.

Det meddeler den spanske regering i en udtalelse.

- Vicepremierministeren tog på hospital i går eftermiddages, og efter medicinske test besluttede lægerne, at hun skulle blive der for at få behandling for en luftvejsinfektion, lyder det i udtalelsen.

62-årige Calvo afventer nu svar på en test for coronavirus.

Virusset har den seneste uges tid for alvor gjort sit indtog i Spanien. Landet melder dagligt om hundredvis af dødsfald relateret til coronavirus.

Mandag steg antallet igen med et rekordhøjt antal.

Det seneste døgn har myndighederne således registeret 462 coronadødsfald. Det meddeler Spaniens sundhedsministerium mandag formiddag.

Dermed runder landet mere end 2000 dødsfald relateret til corona.

Søndag steg antallet med næsten 400, så det samlede antal lød på 1720. Det er nu steget til et samlet antal på 2182 ofre.

/ritzau/Reuters