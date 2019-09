Premierminister Pedro Sanchez vil ikke indgå i regering med Podemos, men ønsker alligevel partiets støtte.

Den fungerende spanske premierminister, Pedro Sanchez, har tirsdag forsøgt at række ud efter partiet Podemos med en række nye politiske tiltag.

Sanchez, der kommer fra socialistpartiet, PSOE, har afvist at indgå i en koalitionsregering med det venstreorienterede parti. Det gør han stadig.

Han håber dog på at sikre sig partiets støtte i det spanske parlament.

- Betingelserne for at indgå et samarbejde i en regering er ikke opfyldt. Men det behøver ikke gøre os til modstandere. Vi kan være loyale allierede, ligesom vi har været før i tiden, siger Pedro Sanchez.

Sanchez har blandt andet lovet at give Podemos-medlemmer lederstillinger i forskellige offentlige institutioner.

Derudover har han præsenteret en række politiske tiltag såsom gratis dagpleje og en minimumsindkomst, der skal bekæmpe børnefattigdom.

Sanchez' socialistparti vandt det spanske parlamentsvalg i april.

Det lykkedes dog ikke for partiet at sikre sig flertal, og Sanchez har nu indtil 23. september til at blive godkendt som premierminister.

I juli mislykkedes det to gange, da PSOE og Podemos ikke kunne nå til enighed om at danne en koalitionsregering.

Denne gang går Sanchez ikke efter at danne regering med Podemos. Han ønsker i stedet at indgå en "pagt" med partiet til gengæld for dets støtte i en tillidsafstemning i det spanske parlament.

Sanchez kom til magten i Spanien i juni 2018, da han vandt en mistillidsafstemning mod sin konservative forgænger, Mariano Rajoy.

/ritzau/