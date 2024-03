En spansk præst har ifølge spanske medier smuglet blandt andet Viagra i samarbejde med sin elsker.

En spansk præst er blevet suspenderet midlertidigt suspenderet fra den romersk katolske kirke, efter at han er blevet beskyldt for at sælge lægemidler og narkotika - heriblandt Viagra, der bruges til rejsningsproblemer.

Præsten er fra byen Don Benito, hvor der bor omkring 35.000 mennesker, i den vestspanske region Extremadura.

Han blev anholdt mandag på mistanke om "smugling af narkotika", oplyste stiftet Plasencia, der er ansvarlig for præstens sogn, i en udtalelse tirsdag.

Præsten, hvis identitet ikke er blevet offentliggjort, er siden anholdelsen blevet løsladt af sagens dommer, oplyser stiftet, der også udtrykker dets "smerte og utilfredshed over lidelsen og skandalen", som hændelsen har forårsaget.

Mens stiftet venter på en "afklaring" af, hvad der er sket, oplyser det, at det føler, at det er "passende, på nuværende tidspunkt, at midlertidigt fjerne ham fra den offentlige udøvelse af præsteembedet og fra hans stilling som sognepræst".

Præsten er blevet tilbudt "psykologisk og spirituel støtte", lyder det også i udtalelsen.

Spanske medier skriver, at præsten har været involveret i smugling af Viagra, elskovsmiddel og narkotika sammen med yderligere én mand, der også er anholdt.

Medierne skriver, at den anden mand er præstens elsker.

De to mand, der har været under politiovervågning i adskillige måneder, brugte et hjem, som præsten havde lejet, til at opbevare produkterne.

Det skriver netavisen El Espanol, der også skriver, at sagen har gjort, at sognets mest aktive kirkegængere er "i chok".

/ritzau/AFP