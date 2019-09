Demonstranter, der aktionerer i Valencia for at Cataloniens selvstændighed, i efteråret 2017. Ni catalanske separatister er mandag blevet anholdt af politiet i Catalonien i de tidlige timer mandag. De er sigtet for at have planlagt voldelige aktioner, siger det spanske politi. (Arkivfoto) Jose Jordan/Ritzau Scanpix