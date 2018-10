49-årge Esteban Vacas García har været på fri fod siden 2006, men nu gik den ikke længere.

Onsdag lykkedes det endelig spansk politi at lokalisere ham i hans barndomshjem i Salamanca i Spanien.

»Han forlod kun ejendommen ved sjældne lejligheder og altid tidligt om morgenen,« forklarer politiet i en meddelelse.

Esteban Vacas García forsvandt i 2006 sporløst, kort før han blev idømt 16 års fængsel for gentagne gange at have voldtaget sin kærestes 15-årige datter.

Se llama Esteban Vacas, si lo ves o sabes algo de el, llama al 112, 062 o 091. Es uno de los delincuentes más buscados de Europa. pic.twitter.com/i7Xg7rVs25 — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) April 1, 2018

Derudover truede han med at dræbe sin mor og søster, hvis de fortalte omverdenen om, hvad der var sket.

Gennem 12 år havde Esteban Vacas García altså held med at skjule sig for offentligheden, selv om han befandt sig på listen over de mest eftersøgte kriminelle i Europa.

»Onsdag eftermiddag tog betjente ud på adressen med en retskendelse. Der opdagede de, at han havde bygget et gemmested under køkkenbordet, hvor han gemte sig, da politiet ankom,« lyder det i meddelelsen fra spansk politi.

I årene, der er gået siden 2006, havde politiet overvejet, om han mon var flygtet ud af landet, men efter at man i 2016 bad offentligheden om hjælp, kunne man konstatere, at han befandt sig i regionen Castilla y León, hvor Salamanca også ligger.