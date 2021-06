Så er ventetiden slut for den 28-årige spanske kannibal, der dræbte sin egen mor og spiste dele af liget: 15 års fængsel lyder dommen på.

Alberto Sanchez Gomez skal også afsone fem måneder oven i dommen.

Det sker, fordi han vanhelligede sin 68-årige mors krop. Retten ville nemlig ikke acceptere, at han havde et psykotisk anfald under det grusomme mord. Det skriver BBC.

Han sagde ellers i retten i april i år, at han hørte stemmer, som befalede ham at dræbe moren, Maria Soledad Gomez. På det tidspunkt sad de og så tv sammen i deres lejlighed i februar 2019.

Alberto Sánchez Gómez blev anholdt i februar 2019. Foto: Spansk politi

Han er arbejdsløs og har nu fået det grumme tilnavn 'Kannibalen fra Las Ventas', som er den bydel i Madrid, hvor hans mor boede. Det skriver New York Post.

Las Ventas huser også en berømt tyrefægterarena af samme navn, som netop har fejret 90-års jubilæum 15. juni.

Juryen i Madrid fandt i maj i år Gomez skyldig i at have stranguleret sin mor.

Han brugte derefter en tømrersav og to køkkenknive til at hakke sin mors krop i tusind stykker i lejligheden. Nogle af stykkerne blev fundet i Tupperware-beholdere i lejligheden.

Alberto Sanchez Gomez dræbte og spiste dele af sin egen mor i februar 2019. Foto: Facebook

Gomez gav nogle af resterne af moren til hunden i løbet af de næste uger.

»Ja, min mor er herinde, død,« lød beskeden til de betjente, der kom for at undersøge rapporter om, at moderen var forsvundet. »Jeg og hunden har spist hende, bid for bid.«

Noget af moderen blev spist råt. Andre dele blev kogt, oplyser avisen The Independent.

I retten fortalte Alberto Gomez, at han angrede meget, at han havde dræbt sin mor og spist af resterne.

»Jeg tænker på min mor, og mit hjerte er helt knust,« siger han ifølge The Independent.