Den spanske ferieø Ibiza lever i høj grad af festglade unge turister, som indtager store mængder af alkohol, mens de fyrer den af på en af øens mange kendte klubber.

Men nu har myndighederne fået nok af en livsfarlig trend, som florerer blandt mange af turisterne.

Udover drinks og pilsnere indtager mange af de unge turister lattergas for at få en ekstra rus under en festlig aften på Ibiza.

Det giver en kortvarig følelse af glæde på omkring 30 sekunder, men kan derefter føre både svimmelhed, hovedpine og kvalme med sig - og har sågar kostet menneskeliv.

Derfor overvejer myndighederne at gøre det ulovligt at indtage det populære rusmiddel, skriver The Sun.

I dag er det kun ulovligt at sælge lattergas på Ibiza, men det har ikke sat en stopper for salget.

For har gadesælgerne først haft held med at få afsat deres lattergasballoner til feststemte turister, kan politiet blot kan se til, mens køberne suger gassen ud af ballonen - og potentielt udsætter sig selv for livsfare. For lattergas anses ikke som et ulovligt rusmiddel.

På onsdag skal lokalpolitikerne på partyøen tage stilling til et lovforslag, som vil gøre det strafbart med bøder på mellem 750 og 1.500 euro (5.600-11.200 kroner) at indtage lattergas.