Demonstranter Spanien havde bannere med påskrifter som "Virusset eksisterer ikke" og "Mundbind dræber.

Med råb om "frihed" var hundredvis af mennesker søndag på gaden i Madrid for at protestere mod obligatorisk brug af mundbind og andre restriktioner vendt mod covid -19.

En folkemængde med klappende og jublende mennesker samledes under et enormt gult og rødt spansk flag på Plaza Colon i den centrale del af den spanske hovedstad.

Demonstranterne havde medbragt bannere, hvorpå de blandt andet havde skrevet "Virusset eksisterer ikke", "Mundbind dræber" og "Vi er ikke bange".

Mange forskellige grupper med forskellige motiver deltog i protestaktionen - blandt andre modstandere af vaccinationer, konspirationsteoretikere og libertarianere, som prioriterer individuel frihed meget højt.

Pilar Martin, en 58-årig husmor fra den nordvestlige by Zaragoza, sagde, at hun var kommet til Madrid for at demonstrere, fordi hun mener, at regeringer mange steder i verden overdriver antallet af infektioner, fordi de ønsker at begrænse den personlige frihed.

- De tvinger os til at bære mundbind, og de ønsker, at vi skal blive hjemme, hvor vi praktisk talt er låst inde. Det er åbenlyst, at de vil narre os med deres snak om mange nye udbrud. Det er svindel, sagde hun.

Mange af demonstranterne bar ikke mundbind, selv om det er påbudt ved lov i det offentlige rum i hele Spanien, hvor antallet af nye infektioner er taget til siden genåbningen af det meste af samfundet den 21. juni.

Omkring 28.600 er døde med covid-19 i Spanien.

Spanien var tidligt hårdt ramt under pandemien, og landet indførte nogle af de hårdeste restriktioner. Den 21. juni, da landet åbnede samfundet igen, var der otte bekræftede smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

Den seneste udvikling har betydet, at Spanien nu er oppe på 95 tilfælde per 100.000 indbyggere.

De seneste syv dage er der gennemsnitligt registreret næsten 5000 nye daglige smittetilfælde, hvilket er højere end i Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien tilsammen.

Der er registreret omkring 500 steder med smitteudbrud i Spanien.

