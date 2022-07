Lyt til artiklen

At lade vandet i det spanske hav kan blive en dyr omgang – og det er blot én ud af flere nye regler.

Selvom du er tissetrængende, og havet måske lokker, så skal du muligvis holde dig lidt længere, hvis du vil være på den sikre side.

I den spanske by Vigo har man nemlig indført bødestraf, hvis man bliver taget i at tisse i havet. Det skriver Independent.

Kystbyen Vigo har byrådet indført, at offentlig vandladning er en 'overtrædelse af hygiejne- og sanitære regler' – også i havet.

Det betyder, at hvis du tisser i det spanske havvand i Vigo, koster det en bøde på 750 euro – svarende til godt 5.580 kroner.

Byrådet har ikke afgjort, hvordan de nye regler skal håndhæves, men flere tiltag, for eksempel toiletter på strandene, skal forhindre tisseriet i havet.

Men forbud mod tis i havet er ikke det eneste, som er blevet indført. I samme omgang har byrådet i Vigo forbudt brugen af sæbe og shampoo i havet, samt vask af køkkenredskaber i havvandet.

Og det er ikke første gang, at der bliver indført bøder i de sydeuropæiske byer, hvor man har mange turister.

I 2017 blev det forbudt i kystbyen San Pedro del Pinatar i Murcia at bade nøgen, spille med bold og reservere sin plads på stranden med et håndklæde.

Ligesom i Vigo lyder bøden på 750 euro – men det er ikke den dyreste bøde, man kan indkassere.

Hvis man benytter sig af en engangsgrill på stranden i San Pedro del Pinatar, står man til en bøde på 1.500 euro. Det svarer til, at grillmaden på stranden koster 11.000 kroner i bøde.

Men det er ikke kun de spanske byer, der har strammet regelsættet. I den italienske by Sorrento er der kommet dresscode i byens gader.

Her er det blevet et krav, at bikinier og bare maver er forbeholdt stranden og ingen andre steder. Badetøj i byens gader er forbudt og medfører bøder. Overholder man ikke byens regler, står man til en bøde på 500 euro.