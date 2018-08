Søndag blev en spansk bilist stoppet i Carcastillo i det nordøstlige Spanien efter en nabo havde ringet til politiet, skriver Euronews.

Manden havde store mængder stoffer i blodet, heriblandt cannabis, amfetamin, metamfetamin, kokain og opiater. Han havde desuden en alkoholpromille på 0,6, da politiet stoppede ham. Det lokale politi fortæller til Euronews, at naboen havde set en gruppe mennesker påvirket af alkohol, der var på vej ind i et køretøj og ringede derfor til ordensmagten.

Føreren af bilen fik en bøde på 1.000 euro for at fejle alkoholtesten og en bøde yderligere på 1.000 euro for at være påvirket af stoffer, svarende til cirka 15.000 kroner i alt. Han fik desuden fratrukket 12 point fra sit kørekort, hvilket svarer til at få tre klip.

Hvis episoden havde udspillet sig i Danmark, ville manden have fået en bøde, samt et ANT kursus (alkohol, narko og trafik) for at være påvirket af alkohol, og en frakendelse af kørekortet i tre år for at være påvirket af stoffer. Det oplyser anklagemyndigheden til B.T.

Anklagemyndigheden kan desuden oplyse, at hvis man er påvirket af mere end et stof, så er der tale om skærpende omstændigheder, som fører til højere straffe, hvor graden vurderes af retten.