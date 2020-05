En asiatisk dræberhveps har slået til igen. Den kæmpestore hveps – med en længde på seks centimeter – har hvert år flere liv i Asien på samvittigheden. Nu har den også fået en spansk biavler på sit kedelige cv.

Den 54-årige uidentificerede mand fra Villestro, en by i Galicien, var ude at tilse sine bier i et stade, som han selv ejede.

Så blev han pludselig stukket i øjenvippen af dræberhvepsen, som også har slået sig ned i Spanien, efter at den er kommet til landet med handelsskibe. Det skriver New York Post.

En anden biavler opdagede manden, liggende tæt på bistadet, og han fik ringet efter ambulancen. Men da var det allerede for sent. Manden var død.

En mand viser dræberhvepse frem for pressen. De er fanget nær byen Blaine i staten Washington. Foto: KARLA SALP/WSDA

De farlige hvepse fra Asien blev opdaget i sidste weekend i den amerikanske stat Washington. De kan skabe et inferno, når de slår til mod et almindeligt bistade. De kan ødelægge det på få timer ved at bide hovederne af bierne og mase kroppene sammen, som de bruger som foder til deres egne unger hjemme i hvepseboet.

Og så er de farlige for mennesker. Hvepsene dræber op til 50 mennesker om året i Japan. Det rapporterer New York Times.

Det skaber naturligt nok frygt blandt amerikanerne, der bevæger sig udenfor i naturen i staten Washington.

»Millioner af de naturlige insekter vil dø som resultat af det her,« siger dr. Doug Yanega, professor ved universitetet i Californien, til Los Angeles Times.

Dræberhvepsene kan blive op til seks cm lange. Foto: KARLA SALP/WSDA

»Folk i Kina, Korea og Japan har levet side om side med disse dræberhvepse igennem hundreder af år, og det har ikke ført til det menneskelige samfunds kollaps på de kanter. Mine kolleger i de lande ruller bare med øjnene i forbavselse over, hvilken slags snefnug vi er,« siger han med et smil.

De asiatiske dræberhvepse er kun observeret et sted i USA. Det er i staten Washington, hvor de blev opdaget den 2. maj..

For at minimere skaderne på de amerikanske insekter har myndighederne opsat skilte for at advare folk: 'Lad være med at forsøge at fange asiatiske kæmpehvepse, hvis du bor uden for staten Washington' lyder advarslen.