En 53-årig spanier er blevet snuppet af politiet for at tage hundredvis af videoer oppe under skørterne på intetanende kvinder.

De måtte følge hans aktiviteter på nettet for at tage ham på fersk gerning, rapporteres det.

Det spanske nationalpoliti anholdt manden i Madrid onsdag, imens han optog ulovlige videoer med en mobiltelefon, som han havde skjult i en rygsæk. Der skriver CNN.

Siden da har de fundet ud af, at han har oploadet 283 videoer af 555 mennesker, nogle af dem mindreårige, på forskellige pornosider.

Mandens mobiltelefon og den rygsæk, den blev gemt i. Foto: Affotograferet fra video Vis mere Mandens mobiltelefon og den rygsæk, den blev gemt i. Foto: Affotograferet fra video

'Upskirting' – at filme nogens tøj uden deres tilladelse – blev ulovligt i England og Wales i april i år, og det har været ulovligt i Skotland siden 2010.

I Spanien er upskirting ikke nogen forbrydelse i sig selv.

Den mistænkte i denne sag er blevet tiltalt for at krænke privatlivets fred og for at korrumpere mindreårige, fortæller en talskvinde for det spanske politi til CNN.

'Den anholdte mand optog sine ofre på travle steder, såsom i metroen, før han fulgte efter dem i gaderne,' sagde politiet i en udtalelse. Det skriver avisen New York Post.

Así detuvimos en el metro de #Madrid a uno de los mayores depredadores de la intimidad de mujeres. Grababa vídeos por debajo de faldas y vestidos (#Upskirt) y los publicaba en portales pornográficos. Actuaba a diario y de forma compulsiva. pic.twitter.com/jHEBtnXzsH — Policía Nacional (@policia) 21. august 2019

Han introducerede nogle gange sig selv til ofrene i supermarkeder for at kunne få bedre fotooptagelser af deres intime dele, som han selvfølgelig optog ganske tæt på.

Den mistænkte er oprindeligt fra Colombia, og han gik bevidst efter mindreårige, sagde politiet.

Politiet kom på sporet af ham, da de fandt videoerne på nettet. De havde haft millioner af visninger.

For eksempel lykkedes det ham at fotografere 29 ofre i løbet af kun fem dage. Nogle gange optog han videoer af deres ansigter, såvel som deres intime kropsdele.

Flere af gerningsmandens elektroniske udstyr. Foto: Affotograferet fra video Vis mere Flere af gerningsmandens elektroniske udstyr. Foto: Affotograferet fra video

Der er også identificeret 29 ofre, som har indgivet kriminelle klager mod manden. Han er blevet varetægtsfængslet, indtil retssagen går i gang.