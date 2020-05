Spanien noterer for tredje gang inden for en uge under 300 dødsfald relateret til coronavirus på et døgn.

Yderligere 281 personer smittet med coronavirus i Spanien er døde. Det oplyser spanske sundhedsmyndigheder.

Dermed har i alt 24.824 coronasmittede i landet mistet livet. Det svarer til 53 døde per 100.000 indbyggere i landet, som har en befolkning på cirka 47 millioner.

Det er en lille stigning sammenlignet med torsdag, hvor der blev registreret 268 nye coronadødsfald.

Landet er et af de hårdest ramte, både hvad angår coronadødsfald og smittetilfælde. Og coronakrisen rammer også Spaniens økonomi hårdt.

Fredag meddeler økonomiminister Nadia Calvino, at landets bnp - bruttonationalprodukt - ventes at skrumpe med 9,2 procent i 2020.

Dertil stiger arbejdsløsheden til 19 procent fra 13,8 procent i slutningen af 2019.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi. Stigninger eller fald i bnp viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Ifølge Nadia Calvino ventes det imidlertid, at krisen aftager i 2021. Hun oplyser, at bnp'et her vokser med 6,8 procent.

De økonomiske omkostninger har været enorme, og mange ser frem til den gradvise åbning af samfundet, som regeringen har bebudet.

Landets sandstrande og hoteller er tomme. Turistindustrien, der er en af de største bidragydere til den spanske økonomi, er brast sammen.

Byggeriet er også gået i stå efter lige netop at være kommet i omdrejninger oven på finanskrisen i 2008.

Tirsdag præsenterede premierminister Pedro Sanchez en plan i fire faser for at genåbne Spanien. Folk har i ugevis fået besked om at holde sig hjemme og kun bevæge sig ud for at købe mad og medicin.

I første fase, der starter mandag, vil frisører og andre små serviceerhverv, hvor kunder bestiller tid, få lov til at genåbne. Restauranter vil få lov til at sælge takeaway.

I slutningen af juni skal strande kunne genåbne.

/ritzau/Reuters