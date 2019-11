Selv om premierminister Pedro Sanchez' socialistparti fører i ny måling, står det ikke til at vinde flertal.

Spaniens socialistiske parti (PSOE) fører forud for valget 10. november. Dog står partiet til at miste to sæder sammenlignet med det seneste parlamentsvalg i april.

Det viser en ny meningsmåling fra analyseinstituttet 40Db offentliggjort i avisen El País søndag.

Ifølge meningsmålingen står socialisterne til at vinde 121 pladser i parlamentet mod 123 i april. Hverken partierne på venstrefløjen eller højrefløjen står til at vinde flertal.

Meningsmålingen forudser også, at det højrenationale parti Vox står til at vinde markant flere pladser i parlamentet denne gang i forhold til valget i april. Vox står således til at blive Spaniens tredje største parti med 46 pladser sammenlignet med 24 for syv måneder siden.

Målingen fra 40Db viser også, at det konservative parti PP står til at vinde 91 pladser mod 66 i april. Imens går centrumhøjrepartiet Ciudadanos markant tilbage fra 57 til 14 sæder.

Spaniens fungerende premierminister, Pedro Sanchez fra PSOE, udskrev i midten af september nyvalg til afholdelse 10. november.

Det skete efter et mislykket forsøg på at danne regering.

Pedro Sanchez forsøgte tidligere i september at række ud til det venstreorienterede parti Podemos med en række nye politiske tiltag for at få støtte til en regering. Men uden held.

Det er fjerde gang på fire år, at spanierne skal til stemmeurnerne.

Sanchez' socialistparti vandt parlamentsvalget i april.

Det lykkedes dog ikke for partiet at sikre sig et flertal, og Sanchez havde indtil 23. september til at blive godkendt som premierminister.

Pedro Sanchez' annoncering af nyvalget til november kom, efter at den spanske kong Felipe havde sagt, at der ikke længere var nogen "bæredygtig kandidat", der kunne danne en ny regering.

Spanien er den fjerdestørste økonomi i eurozonen og har været i et politisk limbo siden valget i april.

I juli forsøgte Pedro Sanchez to gange at blive godkendt som premierminister i parlamentet - begge gange uden held.

