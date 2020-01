Den spanske premierminister tabte søndag en tillidsafstemning i parlamentet, men får en ny chance tirsdag.

Spaniens parlament har afvist den socialdemokratiske premierminister Pedro Sanchez' første forsøg på at sikre sig en ny periode på posten.

Det skete søndag ved en afstemning i det 350 medlemmer store parlament.

Her skulle Sanchez have flertal - mindst 176 stemmer - for at vinde en tillidsafstemning om at fortsætte som premierminister. Det lykkedes dog ikke, da 166 stemte for, 165 stemte imod, og 18 ikke stemte.

Sanchez har dog stadig mulighed for at få parlamentets godkendelse ved en afstemning tirsdag. Her har den fungerende premierminister blot brug for et simpelt flertal - altså flere ja-stemmer end nej-stemmer.

Det ser ud til at kunne lykkes for Sanchez, der har landet en aftale med det catalanske parti ERC. Partiet har lovet at afstå fra tillidsafstemningen.

ERC og socialdemokratiske PSOE er blevet enige om at indlede forhandlinger mellem Spaniens regering i Madrid og den catalanske regering i Barcelona.

Det skal "løsne op for den politiske konflikt om Cataloniens fremtid og etablere et grundlag for dens løsning", lød det for få dage siden.

Selv om Sanchez har sikret sig støtte fra det catalanske parti, så ser det stadig ud til at blive en tæt afstemning tirsdag. Det kan således ende med, at han bliver godkendt med blot et par stemmer.

Sanchez' socialdemokrater sejrede ved det spanske nyvalg i november. Partiet fik med 120 sæder i parlamentet dog tre færre end ved valget i april.

Kort efter efterårets valg lavede Sanchez en aftale med venstrefløjspartiet Podemos om at danne en koalitionsregering.

Tilsammen har de to partier 155 pladser, og 47-årige Sanchez har sikret sig, at en række små partier - herunder altså ERC - afstår fra at stemme ved tirsdagens afstemning i parlamentet.

Pedro Sanchez blev premierminister i Spanien i juni 2018.

/ritzau/AFP