Den baskiske gruppe vil gerne have lempeligere forhold for ETA-fanger i fængslerne, men det sker ikke.

Madrid. Den baskiske løsrivelsesbevægelse ETA har meddelt, at den har opløst sig selv, men Spaniens regering siger, at det ikke har nogen betydning for ETA-fangers forhold i spanske fængsler.

- Det er klart, at regeringen ikke vil modificere sin politik i fængselsvæsnet, siger Inigo Mendez, talsmand for regeringen.

Spanien holder hundredvis af ETA-medlemmer som fanger i fængsler over hele landet. Gruppen har i årevis arbejdet for at få fangerne flyttet til fængsler tættere på deres familier i Baskerlandet.

Lederen af Det Baskiske Nationalparti, Inigo Urkullu, sagde i et interview, der blev offentliggjort torsdag, at regeringen er til at snakke med om at ændre ETA-fangers forhold, når ETA er blevet opløst.

Løsrivelsesbevægelsen meddelte for nylig, at den vil opløse sig selv.

I forvejen havde ETA erklæret, at den holder våbenhvile, og i et brev onsdag til baskiske institutioner og civile organisationer meddelte ETA så, at den har opløst sig selv.

I brevet, der blev offentliggjort i den spanske netavis El Diario, erkender ETA, at bevægelsen har et medansvar for ikke at have fundet en løsning på den "politiske konflikt" i Baskerlandet.

Beslutningen om at opløse organisationen "løser ikke den konflikt, som Baskerlandet fortsat har med Spanien og Frankrig", hedder det videre.

Forkortelsen ETA står for "Euskadi ta Askatasuna", der betyder Baskisk Land og Frihed. Gruppen blev dannet i 1959.

Den dræbte 853 mennesker i sin kamp for et selvstændigt Baskerland i det nordlige Spanien og sydlige Frankrig, indtil den blev opløst i onsdags.

/ritzau/Reuters