Spansk forfatningsdomstol er blevet bedt om at gribe ind over for lov, som tillader genvalg af Puigdemont.

Madrid. Spaniens regering tog onsdag tiltag til at blokere for, at den tidligere leder i Catalonien Carles Puigdemont kan genvælges som præsident in absentia.

Regeringen har bedt forfatningsdomstolen om at stoppe en lov, som har været behandlet i Cataloniens regionale parlament, og som har til formål at tillade et genvalg af Puigdemont.

Forfatningsdomstolen vil nu undersøge sagen nærmere. Den omstridte reform blokeres, mens højesteret behandler sagen. Det betyder, at parlamentet i Barcelona ikke som planlagt kan vælges igen senere på ugen.

Hvis Puigdemonts parti ikke senest den 22. maj får valgt en leder, så skal der udskrives nyt valg. Det er et scenarie, partiet vil undgå.

Puigdemont opholder sig i eksil i Berlin.

Den nye lov fra regionalparlamentet i Barcelona blev vedtaget med 70 stemmer mod 65 i parlamentet i den catalanske hovedstad.

Puigdemont stod som Catalansk præsident i spidsen for en folkeafstemning om løsrivelse fra Spanien i efteråret 2017. Afstemningen var i strid med Spaniens forfatning, men lokalregeringen kørte på alligevel.

I oktober erklærede Puigdemont Catalonien for selvstændig.

Madrid-regeringen og forfatningsdomstolen underkendte det og opløste selvstyret i regionen. Herefter rejste Puigdemont til udlandet.

Spaniens regering gennemførte et nyt regionalt valg i Catalonien i december. Det endte med, at partier, der ønsker løsrivelse fra Spanien, bevarede deres flertal.

