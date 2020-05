Dermed er det samlede antal døde i landet i forbindelse med coronakrisen på 26.299.

Spaniens daglige coronadødstal steg fredag til 229, hvilket er en stigning i forhold til torsdag, hvor dødstallet var på 213.

Det oplyser sundhedsministeriet i Madrid.

Spanien har gennemført flere lempelser frem mod en normalisering, men både i Madrid og Barcelona vil restriktioner blive opretholdt indtil videre.

Langt de fleste coronadødsfald og de fleste smittetilfælde er blevet registreret i de to storbyer i Spanien, som er blandt de hårdest ramte lande.

Regeringen under premierminister Pedro Sanchez er stærkt opsat på at få åbnet mere og mere op for samfundet og den spanske økonomi uden at risikere end ny smittebølge.

Parlamentet vedtog onsdag en forlængelse af de smitteinddæmmende tiltag i landet i mindst to uger. Efter syv uger med streng nedlukning fik spanierne lørdag lov til at gå på gaden for at motionere.

Men mange ønsker fortsat stor forsigtighed - heriblandt Madrid-regionens leder, Isabel Díaz Ayuso.

For at undgå nye tilbagefald må vi blive i vores huse, siger hun.

Spaniens økonomi har oplevet en nedgang på 5,2 procent i de første tre måneder af 2020 som følge af krisen.

Regeringen venter, at den turismeorienterede økonomi kan blive ramte af en nedtur på 9,2 procent i år.

Småvirksomheder som frisører begyndte at åbne i denne åbne med en række restriktioner, men spanierne har fået lov til at gå og motionere.

/ritzau/Reuters