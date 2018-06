Den spanske premierminister: Migrantkib skal have lov til at lægge til i Valencia, meddeler hans kontor.

Madrid. Spanien tilbyder ifølge Reuters at tage imod et strandet skib ved Italien med 629 migranter om bord, efter at Italien og Malta har afvist at modtage det.

Den spanske premierminister, Pedro Sanchez, som blev indsat på sin post for kun en uge siden, har givet ordre til, at skibet skal have lov til at lægge til i Valencia, meddeler hans kontor.

En talsmand for nødhjælpsgruppen Læger uden Grænser siger, at der ikke vil være mad om bord på skibet, inden dagen er ovre.

Skibet MV "Aquarius" samlede migranterne op fra gummiflåder ud for Libyens kyst i weekenden. Blandt migranterne er 123 uledsagede børn, 11 andre børn og syv gravide kvinder.

I weekenden sagde den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, at skibet ikke skulle sejle mod en italiensk havn.

- Fra i dag vil Italien også begynde at sige NEJ til menneskesmugling, NEJ til den forretning, ulovlig indvandring er, meddelte han via Twitter.

De 629 migranter blev reddet op fra havet under seks separate operationer i Middelhavet i lørdags. De blev så alle bragt til "Aquarius".

/ritzau/Reuters