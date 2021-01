Der er allerede mange danskere, der har taget forskud på glæden og bestilt deres rejser til den kommende sommerferie. Men står rejsemålet på Spaniens sol, der er en af de største destinationer, som danskerne rejser ned til, skal de måske vente en kende med at betale.

Den spanske premierminister siger nemlig, at landet ikke kan byde internationale turister velkommen før slutningen af sommeren. Det skriver Sky News.

I en tale for Verdens Turist Organisation sagde Pedro Sanchéz, at han ikke forventede nogle ferierejsende ville få lov til at besøge Spanien, før næsten hele befolkningen var blevet vaccineret.

Han sagde, at landet ville planlægge at sige velkommen til turisterne, når 70 procent af Spaniens befolkning havde fået vaccinen.

Spanien åbner ikke for turister, før 70 procent af befolkningen er blevet vaccineret. Foto: JUANJO MARTIN / POOL Vis mere Spanien åbner ikke for turister, før 70 procent af befolkningen er blevet vaccineret. Foto: JUANJO MARTIN / POOL

Det regner han først med sker mod slutningen af sommeren. Det citerer lokale medier premierministeren for at sige.

Foreløbig har Spanien torsdag den 21. januar 2021 haft det største antal coronavirusinfektioner hidtil med 44.357 personer.

Dertil kommer 404 døde, som bringer tallene op på 55.041 døde og 2,5 millioner smittede.

Tidligere på dagen har EUs ledere holdt et online topmøde, hvor de diskuterede potentielle yderligere tiltag mod covid-19.

Folk tager solbad på stranden ved Barcelona. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Folk tager solbad på stranden ved Barcelona. Foto: JOSEP LAGO

Mens flere af lederne gav udtryk for, at de ikke var imod yderligere restriktioner, så bakkede både Spanien og Grækenland op om ideen om et 'vaccinepas'.

Det skal gøre det muligt at rejse, hvis man har fået vaccinen.