Den catalanske oprørsleder, Carles Puigdemont, kan vende hjem fra sit eksil, efter amnestilov er vedtaget.

Spaniens parlament vedtager endeligt en omdiskuteret lov, der giver amnesti til separatister fra Catalonien.

Loven baner vej for, at separatisternes tidligere leder Carles Puigdemont kan vende hjem efter sit selvvalgte eksil.

- I politik som i livet selv er tilgivelse stærkere end foragt, skriver den socialistiske premierminister, Pedro Sánchez, på beskedtjenesten X.

Loven er vedtaget med 177 stemmer mod 172. Forud var gået en flere timer lang ophedet debat, hvor der blev råbt på kryds og tværs i parlamentet.

Det er en lov, der ventes at blive bekæmpet intenst af højrefløjen.

Domstolene vil nu have to måneder til at implementere loven.

Den indebærer, at de retssager og retsdokumenter, der ligger om hundredvis af catalanske embedsmænd og aktivister om catalanske oprørsforsøg, annulleres.

Dramaet i Catalonien nåede sit højeste punkt i 2017, da catalanske separatister forgæves forsøgte at udråbe et uafhængigt Catalonien. Det fik flere ledere til at flygte fra anklager om højforræderi. Puigdemont og andre valgte eksil i Europa.

Amnestiloven blev vedtaget i parlamentet i marts. Her blev den sendt videre til overhuset, som domineres af højrefløjen. Her valgte forsamlingen at erklære et symbolsk veto mod loven. Men senatet har ikke retten til at blokere lovgivning - kun at foreslå ændringer.

Derfor kunne underhuset torsdag sætte et punktum i sagen.

Torsdag har Carles Puigdemont reageret på vedtagelsen.

- I dag har en historisk begivenhed fundet sted i den lange og uafklarede kamp mellem Catalonien og den spanske stat, sagde han i en tale fra den belgiske by Waterloo ifølge AFP.

Puigdemont er dagens store vinder. Hans radikale separatistgruppe, JxCAT, og det mere moderate ERC krævede i november amnesti til gengæld for at sikre Sánchez nok opbakning til at fortsætte som premierminister.

Sánchez blev meget afhængig af de catalanske mandater i parlamentet, efter det konservative PP vandt valget nogle måneder tidligere.

PP og det ultrahøjreorienterede parti Vox har siden stået bag store demonstrationer mod regeringen og den famøse lov.

PP siger, at det vil omstøde loven, når det kommer til magten igen.

/ritzau/AFP