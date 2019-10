Chile skulle have afholdt klimatopmødet COP 25 i december, men har aflyst på grund af uroligheder.

Med blot en måned og et par dage tilbage inden FN's klimatopmøde COP 25 er det endnu usikkert, hvor topmødet skal afholdes.

Dog har Spanien tilbudt at være vært for klimatopmødet, som efter planen skal finde sted fra 2. til 13. december.

Oprindeligt skulle Chile lægge jord til COP 25, men onsdag trak det sydamerikanske land sig som vært på grund af voldsomme uroligheder i landet.

Ifølge en kilde fra den spanske regering er det stort set sikkert, at Spanien får værtskabet. Klimatopmødet skal i så fald afholdes i hovedstaden Madrid.

En formel beslutning vil blive truffet mandag i den tyske by Bonn.

- Det er næsten klaret. Vi har enhver chance for at få det, siger kilden.

Flere store byer i Chile har i flere uger været præget af demonstrationer og voldelige protester, og uroen har altså umuliggjort afholdelsen af COP 25.

Det var i første omgang en annoncering af prisstigninger på offentlig transport, der udløste de udbredte demonstrationer.

Protesterne har siden udviklet sig til at handle om generel ulighed i landet.

Foreløbig har mindst 18 mennesker mistet livet under urolighederne, og omkring 7000 er blevet anholdt.

Foruden klimatopmødet COP 25 måtte Chile også aflyse sit værtskab for Apec-handelstopmødet, der skulle være afholdt i november.

I forbindelse med annonceringen af de aflyste værtskaber sagde Chiles præsident, Sebastian Piñera, onsdag:

- Dette har været en meget svær beslutning. En beslutning, der forårsager en masse smerte, fordi vi fuldt ud forstår vigtigheden af Apec og COP 25 for Chile og for resten af verden.

Efterfølgende meddelte FN's chef for afdelingen for klimaforandringer, Patricia Espinosa, at organisationen var gået i gang med "at undersøge alternative værtsmuligheder".

/ritzau/Reuters