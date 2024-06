Spanien er det andet land i Europa til at tilslutte sig en sag, hvor Israel er indklaget for folkedrab.

Spanien tilslutter sig Sydafrika i sagen ved Den Internationale Domstol (ICJ), hvor Sydafrika har indklaget Israel for folkemord.

Det oplyser Spaniens udenrigsminister, José Manuel Albares, torsdag på et pressemøde i den spanske hovedstad, Madrid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vores eneste mål er at sætte en stopper for krigen og nå tættere på vejen mod en tostatsløsning, siger Albares om beslutningen.

Spanien er efter Irland det andet europæiske land til at tilslutte sig sagen.

Tidligere har Chile og Mexico ligeledes tilsluttet sig sagen, ligesom Det Palæstinensiske Selvstyre gjorde det i sidste uge.

Israel har torsdag formiddag ikke kommenteret udmeldingen.

Sydafrika indbragte Israel for ICJ for brud på FN's konvention om folkedrab i december 2023. Domstolen er i juni fortsat i gang med at behandle sagen.

Indtil videre er der blevet indført "foreløbige foranstaltninger", der beordrer Israel til at gøre alt, landet kan for at forhindre et folkedrab i krigen mod Hamas.

I forrige uge meddelte ICJ Israel, at landet øjeblikkeligt skal "indstille sin militære offensiv i Rafah".

Før Israels offensiv i Rafah, som ligger i den sydlige del af Gaza, lød det fra FN, at op imod 1,4 millioner mennesker havde søgt ly i byen.

Siden da er omkring en million mennesker ifølge UNRWA, som er FN's Organisation for Palæstinensiske Flygtninge i Mellemøsten, flygtet derfra.

Israels finansminister, Bezalel Smotrich, udtalte allerede samme dag som meddelelsen fra ICJ, at Israel ikke vil acceptere, hvad den øverste FN-domstol er nået frem til.

- Ingen magt på Jorden vil stoppe Israel i at beskytte sine borgere og at gå efter Hamas i Gaza, sagde han.

Den spanske beslutning om at stille sig bag Sydafrikas anklage om folkedrab kommer, en uge efter Spanien samtidigt med lande som Irland og Norge anerkendte Palæstina som en selvstændig stat.

Inden beslutningen trådte i kraft, fortalte den spanske premierminister, Pedro Sanchéz, ifølge AFP, at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, bringer en tostatsløsning "i fare" med sin politik om "smerte og ødelæggelse" i Gazastriben.

/ritzau/