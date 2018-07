Over 700 migranter forsøgte at krydse Gibraltarstrædet i både for at nå til Europa.

København. Den spanske søredningstjeneste oplyser ifølge nyhedsbureauet AP, at det har samlet 751 migranter op fra 52 både i Middelhavet.

709 migranter blev samlet op fra 48 både, da de forsøgte at forcere Gibraltarstrædet. Det er den korteste rute mellem Afrika og Europa.

Længere østpå blev der fundet 11 migranter i Alboranhavet i gang med at krydse Middelhavet.

Tre både med 31 om bord blev spottet på vej mod Alicante i det sydlige Spanien.

Både og helikoptere er fredag eftermiddag fortsat i gang med at lede efter flere gummibåde, beretter søredningstjenesten.

/ritzau/