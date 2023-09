Det centrale Spanien er blevet ramt af så voldsomt et uvejr, at myndighederne udstedte rød alarm på grund af risiko for 'ekstrem fare'.

Flere millioner mennesker blev opfordret til at holde sig indendørs.

I løbet af weekenden har skybrud forårsaget ekstreme mængder nedbør i især Spaniens hovedstad, Madrid, og området omkring millionbyen, samt Toledo-provinsen og byen Cadíz, skriver Sky News.

Madrids borgmester, José Luís Martínez Almeida, kalder det 'en exceptionel og virkelig sjælden situation', og Spaniens meteorologiske institut AEMET har advaret borgerne i de berørte områder.

En bil kører igennem en kæmpe vandpyt ved Spaniens hovedstad Madrid. Foto: Violeta Santos Moura/Reuters/Ritzau Scanpix

Madrids mere end tre millioner indbyggere har fået en sms-besked fra myndighederne, hvor de blev anbefalet at holde sig indendørs og undgå at køre i bil.

De enorme mængder nedbør fik da også dramatiske følger.

Biler er blevet fanget på veje, der forvandlede sig til rivende floder, al togtrafik mellem Madrid og Valencia ved Middelhavskysten blev indstillet, fodboldkampen mellem Atlético Madrid og Sevilla i Spaniens bedste række blev udsat – og to personer er omkommet under en kanotur i den nordlige del af Spanien.

Det er ved at blive undersøgt, om de to omkomne druknede, og om dødsfaldene har relation til det voldsomme uvejr.

Flere toglinjer og en fodboldkamp er blevet aflyst på grund af uvejret, som også har fået Madrids borgmester til at advare borgerne mod at færdes udendørs. Billedet her er taget i Toledo, som ligger tæt på Madrid. Foto: Isabel Infantes/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge José Luís Martínez Almeida står Madrids nedbørsrekord fra 1972 til at blive klart overgået som følge af weekendens uvejr – som kommer, efter at store dele af Spanien har været ramt af hedebølge i august måned.

I starten af denne uge ser vejret i Madrid, Toledo og Cadíz heldigvis ud til at blive mere normalt. Vejrudsigten byder hverken på nedbør af betydning eller ekstrem varme.