Spanien, Norge og Irland går sammen tirsdag for at gøre anerkendelsen af palæstinensisk stat officiel.

Spanien vil anerkende en palæstinensisk stat, der omfatter Gazastriben og Vestbredden. Den skal ledes af en national regering med sæde i hovedstaden Østjerusalem.

Det meddeler premierminister Pedro Sánchez tirsdag i en tale på nationalt tv.

Det blev kort efter mødt med en heftig anklage fra Israel om at ophidse til folkemord på jøder.

Spanien har sammen med Norge og Irland fra tirsdag officielt anerkendt en palæstinensisk stat.

Et skridt som Sverige allerede tog i 2014.

Sánchez siger, at han ikke vil gå med til, at der pilles ved de grænser for et palæstinensisk område, der blev fastlagt efter Seksdageskrigen i 1967. Medmindre alle parter erklærer sig enige.

Israels udenrigsminister, Israel Katz, reagerer vredt ifølge AFP.

- I ophidser som partnere til et folkemord på det jødiske folk, lyder hans anklage mod Sánchez.

Det bliver fra spansk side kaldt en provokation og et forsøg på at tale udenom.

- Anerkendelsen af en palæstinensisk stat er ikke kun et spørgsmål om historisk retfærdighed. Det er også et grundlæggende krav, hvis vi alle skal kunne opnå fred, siger Sánchez.

Dette her er "ikke imod nogen og mindst af alle Israel", siger han.

- Den eneste vej at bevæge sig frem mod en løsning er, at vi alle anerkender det som den eneste mulige vej til at nå en fredelig fremtid.

Tirsdag er en mærkedag, siger Norges udenrigsminister, Espen Barth Eide.

- I mere end 30 år har Norge været en af de stærkeste forkæmpere for en palæstinensisk stat, siger han ifølge NTB.

Sánchez understreger, at Spanien med dagens anerkendelse samtidig tager afstand til det islamiske Hamas i Gaza. Det var Hamas, der udløste krigen i Gaza, da det angreb Israel 7. oktober.

Spanien, Norge og Irland håber, at deres initiativ vil få andre lande til at følge efter med en anerkendelse af en palæstinensisk stat.

Med tirsdagens officielle anerkendelse står nu 145 ud af de 193 lande i FN bag en palæstinensisk stat.

