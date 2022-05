Spanien kan blive det første land i den vestlige verden, som tilbyder kvinder menstruationsorlov.

Kvinder, der lider af betydelige menstruationssmerter, vil dermed kunne tage orlov fra arbejde i op til tre dage hver måned, rapporterer The Telegraph.

Forslaget om menstruationsorlov er i hvert fald på vej til at blive vedtaget af den spanske regering på et møde på tirsdag i næste uge, skriver avisen.

Ifølge de spanske sammenslutning af gynækologer og fødselslæger lider omkring en tredjedel af kvinder, som menstruerer, af betydelig smerte, og dertil kommer endnu flere kvinder, hvis man også tæller præmenstruelle smerter med.

»Hvis nogen har en sygdom med tilsvarende symptomer, så anerkendes det som en midlertidig sygdom, så det samme bør også ske med menstruation – at man tillader, at en kvinde med meget smertefuld menstruation bliver hjemme,« siger den spanske ligestillingsminister Angela Rodriguez ifølge Telegraph til El Periodico.

Er det spanske forslag om menstruationsorlov en god idé?

Forslaget indeholder – udover muligheden for at gå på orlov – at socialt udsatte kvinder kan få stillet hygiejnebind og tamponer til rådighed. Samtidig vil man fjerne moms på de samme produkter.

Derudover vil man fra regeringens side gøre det nemmere for 16- og 17-årige at få foretaget abort i det offentlige sundhedssystem, da man ønsker at fjerne det nuværende krav om tilladelse fra forældre.

Hidtil er det blot lande som Japan, Indonesien, Sydkorea og Zambia, som tilbyder kvinder menstruationsorlov.