Hvis spørgsmålet om Gibraltar ikke er afklaret inden søndag, kan det vælte brexit-topmødet, siger Spanien.

Et lille stykke britisk territorium i det sydligste Spanien har udviklet sig til en alvorlig knude forud for søndagens EU-topmøde om brexit.

Topmødet kan ende med at blive aflyst, hvis der ikke er enighed om Gibraltar, siger den spanske premierminister, Pedro Sanchez.

Han kræver garantier for, at Gibraltar - som Spanien gør krav på - ikke bliver omfattet af en kommende handelsaftale, uden at Spanien først har godkendt det.

- Hvis der ikke kommer en aftale (om Gibraltar), vil der med stor sandsynlighed ikke være et topmøde, siger Sanchez ifølge nyhedsbureauet AFP på en pressekonference i Cubas hovedstad, Havana, hvor han er på besøg.

Spanien har på forhånd truet med at afvise brexitaftalen, hvis landet ikke får stærkere garantier, når det gælder Gibraltars fremtid.

Regeringen i Madrid kræver, at alle aftaler, der vedrører det omstridte område, skal godkendes af Spanien.

Den spanske viceudenrigsminister med ansvar for EU, Marco Aguiriano, beskyldte torsdag Storbritannien for at have underløbet Spanien i forhandlingerne med EU.

Det skyldes en klausul i brexitaftalen, der sikrer, at Gibraltar i fremtiden vil høre under en handelsaftale med EU.

Fredag siger Aguiriano ifølge Financial Times, at der arbejdes på at finde et kompromis inden topmødet søndag.

Striden om det lille stykke land går flere hundrede år tilbage.

I 1713 afgav Spanien det seks kvadratkilometer store område Gibraltar til Storbritannien.

Siden da har der været stor uenighed om, hvilket land de godt 32.000 indbyggere tilhører.

/ritzau/