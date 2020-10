Spanske regioner får beføjelser til at indføre strengere restriktioner - blandt andet udgangsforbud.

Spaniens premierminister, Pedro Sanchéz, anmodede søndag det spanske parlament om tilladelse til at indføre et nyt særlig kriseberedskab i bestræbelserne på at få dæmpet op for udbredelsen af coronavirus.

Det nye beredskab skal gælde i seks måneder frem til maj næste år.

Det skriver dagbladet El Pais og andre medier i Madrid.

Beredskabet vil give regioner, der selv står for deres sundhedssektor, beføjelser til at indføre strengere restriktioner - blandt andet udgangsforbud.

Sanchéz siger, at det under de nye kriseregler bliver forbudt at rejse mellem de spanske regioner.

Regioner får tilladelse til at indføre udgangsforbud mellem klokken 23 om aftenen frem til klokken 06 næste morgen - med en times fleksibilitet begge veje.

I Europa har både Frankrig og Spanien denne uge passeret mere end en million konstaterede smittetilfælde.

- Vi befinder os i en ekstrem situation. Den mest alvorlige i et halvt århundrede, siger den spanske premierminister i forbindelse med indførelsen af kriseberedskabet.

Spanien indførte en af de mest omfattende nedlukninger af landet tidligt under pandemien. Men der blev åbnet ret meget op hen over sommeren.

I de seneste uger har der ligesom i mange andre lande været store tilbageslag. Antallet af registrerede smittetilfælde nåede fredag op på 1.046.132, mens antallet af corona-relaterede dødsfald er tæt på 35.000.

Madrid, som for to uger siden var den hårdest ramte by i Europa, indførte kriseberedskab den 9. oktober. I ugerne forinden var der registreret 723 smittede med covid-19 per 100.000 indbyggere.

/ritzau/Reuters