Over weekenden er cirka 270.000 borgere i Spanien på ny blevet ramt af coronarestriktioner.

Det nordvestlige region Galicien har indført coronarestriktioner for 70.000 mennesker efter et nyt smitteudbrud.

Personer, som bor i byen La Marina langs Spaniens nordlige kyst i provinsen Lugo, får ikke lov til at forlade området fra midnat søndag til fredag. Det oplyser det regionale styre ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er regionalt valg i Galicien søndag 12. juli, som de altså som udgangspunkt kan få lov at deltage i.

Den regionale sundhedsminister, Jesus Vazquez Almuina, siger på et pressemøde søndag ifølge Reuters, at de største udbrud kan spores til flere barer i området. Af 258 nye smittetilfælde i Galicien er 117 registreret i Lugo.

- Det er nødvendigt at skærpe restriktionerne for at forsøge at forbedre udsigterne, siger Vazquez Almuina ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kapaciteten i barer og restauranter bliver nu reduceret med 50 procent. Og folk skal bære mundbind, selv om de er udendørs på strande eller ved svømmepøler, oplyser myndighederne.

Personer må heller ikke samles mere end ti personer.

Det er den anden lokale coronanedlukning på to dage. Lørdag blev hele området nær byen Lerida i den nordøstlige region Catalonien lukket ned.

I hele området bor der omkring 200.000 borgere. Dermed er cirka 270.000 spanske borgere på ny blevet ramt af coronarestriktioner over weekenden.

De seneste tiltag fra weekenden er første gang, der indføres begrænsninger på folks bevægelsesfrihed i Spanien, efter at landets krisetilstand blev ophævet 21. juni.

Spaniens sundhedsminister, Salvador Illa, siger, at ministeriet følger situationerne i Galicien og Catalonien tæt.

- Social afstand og nedlukningstiltag er nøglen til at få kurven til at flade ud. Det er nødvendigt for igen at stoppe udbruddene, skriver Salvador Illa på Twitter.

/ritzau/