Det seneste døgn er 164 coronasmittede personer bekræftet døde i Spanien. I alt har over 25.000 mistet livet.

Spanien har søndag for første gang i næsten syv uger registreret under 200 coronarelaterede dødsfald på et døgn.

Det seneste døgn har landets sundhedsministerium således bekræftet 164 døde med coronasmitte. Det er det laveste antal siden 18. marts.

Tallet er godt nyt for Spanien, der har været hårdt ramt af coronavirusset.

Udbruddet i landet toppede i slutningen af marts og begyndelsen af april, hvor de daglige coronadødstal nærmede sig 1000.

I alt er 25.264 coronasmittede personer døde under udbruddet i Spanien. Det svarer til næsten 54 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Danmark cirka 8,2 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Lørdag fik spanierne for første gang i syv uger lov til at gå på gaden for at motionere efter lang tids isolation i deres hjem.

Blandt dem var 45-årige Mar Visser fra Castelldefels nær Barcelona.

- Jeg har længtes efter det her. Det er bedre end at løbe i mit hus eller at dyrke yoga eller pilates indenfor, sagde hun lørdag.

Den delvise genåbning af Spanien sker, på et tidspunkt hvor sundhedsvæsenet er ved at finde fodfæste efter en travl periode.

Tirsdag sagde den socialdemokratiske premierminister, Pedro Sanchez, at man arbejder med en plan bestående af fire faser. Den skal bringe Spanien til "den nye normal" ved slutningen af juni.

Det skal også være med til igen at sætte skub i økonomien i landet.

I alt er 217.466 personer blevet bekræftet smittet med coronavirus i Spanien. Det er på verdensplan kun overgået af USA.

Coronavirusset brød oprindeligt ud i den kinesiske millionby Wuhan i slutningen af 2019. Siden har den spredt sig til lande over hele kloden.

Globalt er over 3,4 millioner mennesker blevet bekræftet smittet, mens cirka 244.000 smittede mennesker har mistet livet. Det viser den seneste opgørelse fra amerikanske Johns Hopkins University.

/ritzau/Reuters