Efter en uges forhandlinger kunne Spaniens Socialistparti ikke nå til enighed med Podemos om en ny regering.

Spaniens fungerende premierminister, Pedro Sanchez, taber for anden gang i denne uge en afstemning om at danne regering. Det øger sandsynligheden for, at spanierne igen skal til stemmeurnerne.

Hans socialistparti, PSOE, kunne ikke nå til enighed med det venstreorienterede Unidas Podemos-parti om en aftale, der kunne få en regering på plads og bekræfte Sanchez som premierminister.

Socialistpartiet blev størst ved valget i april, men sikrede sig ikke et flertal. Derfor er Sanchez og hans partifæller afhængige af Podemos' støtte.

De to partier har forhandlet i en uge, men kunne altså ikke blive enige.

- En aftale var ikke mulig, sagde Sanchez i en tale i parlamentet umiddelbart inden afstemningen torsdag.

- Jeg vil være Spaniens premierminister, men ikke for enhver pris.

Podemos har ønsket mere indflydelse til gengæld for at støtte en regering med Sanchez.

Partiets leder, Pablo Iglesias, opfordrer torsdag Sanchez til at fortsætte forhandlingerne med partiet i stedet for at fortsætte en kurs, der vil føre mod et nyt valg.

Iglesias siger ifølge nyhedsbureauet AFP i en tale torsdag, at han er villig til at opgive kravet om, at Podemos kan sætte sig i stolen i beskæftigelsesministeriet.

Ud over de 123 medlemmer af hans eget parti var der kun én anden parlamentariker fra et regionalt parti, der støttede Sanchez i torsdagens afstemning.

Han skulle have flere jastemmer end nejstemmer fra de 350 medlemmer af parlamentet.

To dage tidligere, i tirsdags, stemte de spanske parlamentarikere ligeledes nej til en ny Sanchez-regering. Ved den afstemning skulle der have været absolut flertal - altså 176 stemmer for - før Sanchez kunne blive godkendt.

Socialistpartiet har nu indtil slutningen af september til at forsøge at få parlamentets godkendelse af en ny regering.

Lykkes det ikke, vil der blive holdt valg igen den 10. november. Det vil i givet fald være det fjerde valg i Spanien på fire år.

