Dele af Spanien er fortsat i "fase nul" og må vente med at mødes med familie og venner eller tage på café.

Den spanske hovedstad, Madrid, og storbyen Barcelona er undtaget, når Spanien tager hul på anden fase af genåbningen og gradvist lemper på de tiltag, der er indført for at begrænse coronavirus.

Det siger Fernando Simon, der leder det spanske sundhedsministeriums coronaindsats.

Regeringen har iværksat en genåbning i fire trin. I første fase, som man er ved at tage hul på nu, må folk mødes med familie og venner i grupper på op til ti. Det gælder både ude og hjemme, hvis man følger regler om at holde afstand.

I anden fase får caféer, restauranter, kirker og lignende steder lov at åbne.

Siden den 2. maj har spanierne haft lov at gå ture og dyrke sport udendørs, men det sker på bestemte tider, alt efter hvilken alder man har.

De hårdest ramte regioner - der er i det, der betegnes som "fase nul" - må vente lidt endnu med at lempe yderligere på tiltagene.

Madrid og Catalonien, hvor Barcelona er hovedby, tegner sig tilsammen for halvdelen af smittetilfældene i Spanien.

Ud over de to storbyer må også store dele af regionen Valencia og byer som Malaga og Granada i Andalusien i det sydlige Spanien vente med genåbningen.

Nogle af regionerne har selv besluttet at vente med at genåbne, mens det er regeringen i Madrid, der har besluttet, at hovedstaden fortsat er i "fase nul".

Regeringen besluttede at lukke landet ned i midten af marts.

Spanien er et af de hårdest ramte lande i verden. Det er kun overgået af USA, der har markant flere indbyggere, når man måler på antallet af smittede. Spanien har bekræftet over 221.000 tilfælde af coronasmitte.

Af de smittede er lidt over 26.000 døde, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University fredag.

/ritzau/dpa