Søndagens parlamentsvalg er et forsøg på at få brudt et langvarigt politisk dødvande i Spanien.

Spaniens to store partier - socialdemokraterne i Det Socialistiske Parti (PSOE) og det konservative Folkepartiet (PP) - kæmper om midtervælgerne ved søndagens parlamentsvalg.

Op mod en tredjedel af vælgerne er ifølge meningsmålinger usikre på, hvordan de vil stemme.

Den unge partileder i det konservative parti, Pablo Casado, nedtoner i valgkampens slutfase en hård retorik og søger mod midten, efter at han ved det seneste valg i april fik ført sit parti frem til det værste valgresultat nogensinde.

Socialdemokraterne under premierminister Pedro Sánchez står til igen at blive største parti, men uden klart flertal. Dermed er det centrale spørgsmål, hvorvidt der overhovedet kan blive dannet en koalition eller en mindretalsregering efter valget.

Trods flere måneders forhandlinger efter valget i april lykkedes det ikke for Sánchez at få dannet en koalitionsregering eller en fungerende mindretalsregering, hvilket fik ham til at udskrive søndagens valg.

PSOE står altså til at forblive det største parti, men vil ifølge meningsmålinger miste nogle af sine 123 mandater.

Krisen i Catalonien har spillet en dominerende rolle i debatten om Spaniens fremtid, og Sánchez har skruet op for retorikken mod separatisterne i det nordøstlige selvstyrende område.

Han håber, at en hård linje i konflikten vil få flere borgerlige til at støtte det socialdemokratiske PSOE.

Den 47-årige Sánchez lover lovændringer, så det bliver forbudt at organisere folkeafstemninger om selvstændighed, som det skete i Catalonien i 2017.

Men PSOE-lederen, som kom til magten i 2018 med støtte fra separatistiske catalanske parlamentsmedlemmer, får hård kritik fra de konservative og fra partiet Ciudadanos samt fra det voksende højrefløjsparti Vox.

Uroen om Catalonien har i stedet gjort partier på højrefløjen mere populære.

Spanien har været præget af politisk ustabilitet siden valget i december 2015, da de nye partier Ciudadanos og Unidas Podemos kom i parlamentet.

/ritzau/AFP