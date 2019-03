De jordiske rester efter Spaniens tidligere fascistiske leder Franco bliver flyttet fra pompøs gravplads.

Spanien vil flytte de jordiske rester af den tidligere fascistiske leder Francisco Franco fra deres hvilested til en ny grav uden for Madrid. Det vil ske til juni.

Det oplyser den spanske vicepremierminister ifølge Reuters.

- Kabinettet har besluttet proceduren for at flytte diktatorens jordiske rester og begrave dem igen i Mingorrubio El Pardo den 10. juni, siger vicepremierminister i Spanien Carmen Calvo ifølge nyhedsbureauet på en pressekonference.

Francisco Franco var leder af Spanien fra 1936 til 1975. Han kom til magten efter en blodig borgerkrig, hvor hans kongetro styrker fik hjælp af Nazityskland.

Han styrede landet med hård hånd under et militærdiktatur og er forhadt af mange spaniere.

Derfor er det blevet et politisk spørgsmål, at Francisco Franco er begravet i "De Faldnes Dal", et pompøst gravmæle, hvor den tidligere diktator ligger i et mausoleum.

