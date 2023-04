Lyt til artiklen

Hun er tv-stjerne i Spanien og hun er 68 år gammel. Nu er hele landet i oprør, over at hun er taget til USA for at få en surrogatmor til at føde sig en baby.

Ana García Obregón er virkeligt kommet i ilden.

Hun er bedst kendt for at være stjernen i en række spanske sitcoms, men det er ikke, hvad det drejer sig om.

Hendes eneste barn, en søn, døde af cancer som 27-årig i 2020. Siden dengang har hun ofte fortalt om sine problemer med at leve.

Vis dette opslag på Instagram

I Spanien er alle former for surrogatmødre forbudt. Men man kan adoptere barnet, efter at man er kommet hjem.

Surrogat er når en mor indvilger i at føde et barn, på vegne af en anden. Det bliver ofte, men ikke altid, gjort for penge.

Ana Obregón mistede begge sine egne forældre efter sønnen døde.

Hun var afbildet på forsiden af magasinet ¡Hola! tidligere på ugen uden for at hospital i Miami. Hun bar på et nyfødt barn.

Undervisningsminister Pilar Alegría kaldte billedet af Obregón uden for hospitalet i Miami for 'Dantesque', idet hun refererede til den italienske forfatters rejse gennem helvede.

Hun har senere i et Instagram-opslag kommenteret magasinets forside: 'Et lys fyldt med kærlighed kom ind i mit mørke. Jeg skal aldrig være alene igen. JEG ER I LEVE IGEN'. Det skriver BBC.

Det satte gang i diskussionen på de spanske sociale medier. Nogle ministre i den venstreorienterede regering blev direkte ophidsede over billedet.

Undervisningsminister Pilar Alegría kaldte billedet 'Dantesque', idet hun refererede til den italienske forfatters rejse gennem helvede.

Ligestillingsminister Irene Montero siger at billedet 'er en form for vold mod kvinder'. De blev surrogatmødre for at tjene penge.

Ligestillingsminister Irene Montero siger at billedet 'er en form for vold mod kvinder'.

Spaniens regering, der er ledet af socialisterne, kom til magten for næsten fem år siden. De har gjort kvinders rettigheder til en nøglerolle i deres politik.

Tidligere i år har de indført strengere restriktioner om surrogat. De har for eksemplet forbudt enhver annoncering for surrogatbureauer.