Spanien kommer ikke til at åbne deres grænser for turister før tidligst om fem uger, siger landets turistminister.

Han håber dog, at kunne byde turister velkommen i slutningen af juni, skriver Borsen.no.

»Vi kan ikke lade udlændinge komme til landet, mens vi fortsat nægter vores egne indbyggere at forlade hjemmet,« siger turistminister José Luis Ábalos mandag.

I sidste uge indførte Spanien en to-ugers karantæne til alle udlændinge, der kom til landet, for at undgå en en 'anden bølge' af sygdommen.

Stranden Son Matias på Mallorca før (August 19, 2017) og efter (April 9, 2020) corona. Foto: Enrique Calvo Vis mere Stranden Son Matias på Mallorca før (August 19, 2017) og efter (April 9, 2020) corona. Foto: Enrique Calvo

Den karantæne vil dog i forbindelse med, at man lukker op for turister, blive udfaset, lyder det fra turistministeren.

Udtalelsen om landet genåbning for turister kommer efter, at Italien, der også har været hårdt ramt af corona, har sagt, at de allerede den 3. juni vil lade turister komme til landet.

Torsdag lød meldingen fra de lokale myndigheder på den spanske ferieø Mallorca, at de gerne ville lave et forsøg, hvor man tillod et begrænset antal turister komme til øen.

Planen var, at få det store tyske rejseselskab Tui til at flyve tyskere og turister fra andre europæiske lande, der - ligesom Mallorca - har få tilfælde af corona. Og det skulle altså være med til at skyde gang i turismen på øen igen.

Stranden i Magaluf på Mallorca før (July 22, 2011) og efter (April 9, 2020) corona. Foto: Enrique Calvo Vis mere Stranden i Magaluf på Mallorca før (July 22, 2011) og efter (April 9, 2020) corona. Foto: Enrique Calvo

»Vi er klar til at skyde gang i pilotprojektet i slutningen af juni, så grupper kan rejse sikkert hertil uden at frygte for deres sundhed. Vi er nødt til at lære, hvordan vi kan leve med corona og gøre det på en sikker måde,« sagde den regionale præsident Francina Armengol fra Mallorcas hovedstad Palma til CNN torsdag.

Spanien har været et af de europæiske lande, som har haft flest coronarelaterede dødsfald. 27.563 personer har mistet livet.

Men samtidig er landets økonomi dybt afhængig af turisme, der ifølge Reuters normalt udgør 12 pct. af landets BNP.

Spanien har da også i årevis været danskernes foretrukne feriedestination.