En velkendt gruppe spammere er mistænkt for at stå bag hackerangreb, der ramte millioner af Facebook-brugere.

New York. Det var hverken et land eller efterretningstjenester, der sidst i september stod bag et stort hackerangreb på Facebook.

Sådan lyder den foreløbige konklusion fra Facebook, skriver Wall Street Journal. Avisen har talt med personer, der er involverede i undersøgelserne af angrebet, der ramte 29 millioner brugere.

Det er i stedet en gruppe spammere, der menes at stå bag. Gruppen har tidligere været aktiv på både Facebook og Instagram og var i forvejen kendt af Facebooks sikkerhedsstab.

Gruppen betegner sig selv som et digitalt marketingsfirma.

Ifølge Wall Street Journal var gruppens formål med angrebet at kunne tjene penge gennem de indsamlede oplysninger.

Det var i slutningen af september, at Facebook blev ramt af det største hackerangreb i det sociale medies historie. Det forlød oprindeligt, at 50 millioner brugere blev ramt. Det er siden blevet nedjusteret til 29 millioner.

I en mail til nyhedsbureauet Reuters skriver Facebook, at selskabet samarbejder om sagen med det amerikanske forbundspoliti, FBI.

Angrebet har gjort de ramte brugere mere sårbare over for blandt andet phishing. Det er et begreb for, når svindlere henvender sig til brugere på eksempelvis mail og efterspørger private oplysninger.

Facebook har også tidligere været ramt af store skandaler omkring sine brugeres private oplysninger.

Det sociale medie kom blandt andet i søgelyset i foråret. Her kom det frem, at det kontroversielle analysefirma Cambridge Analytica havde høstet data om amerikanske vælgere på Facebook, uden at selskabet greb ind.

Facebook-chef Mark Zuckerberg beklagede efterfølgende fejlen under en høring i Europa-Parlamentet.

/ritzau/Reuters