Hvad ville du gøre, hvis en spætte pludselig sad fast i dit hår?

Det er ikke en problematik, særlig mange har tænkt over – men at finde en løsning på lige netop det, blev pludselig meget aktuelt for Brittany Bronson fra North Carolina.

Ved hjælp af et overvågningskamera monteret på hendes ringeklokke, blev hele episoden filmet. Med fuglen hængende ud fra sit baghoved, viklet ind i hendes hår, ringer hun flere gange på for at få sin bror til at komme ud, skriver CNN.

»Hvad sker der? Hvorfor er den der ting på dit hoved?« lød det fra hendes bror Colton, da han så hende.

»Hvad fanden skal jeg gøre?« svarede Brittany Bronson.

I videoen øverst i artiklen kan du se, at de heldigvis ender med at få spætten fjernet fra hendes hoved, og at de alle tre kommer fra episoden uden skader.

Spætten var ikke mange måneder gammel og var endt i hendes hår, efter den fløj ind i en rude og blev ret omtåget.

Da hendes bror fik den fjernet fra hendes hoved, satte han den på jorden – og der blev den siddende til dagen efter, hvor den begyndte at følge efter Brittany Bronson, som var hun dens mor. Derfor besluttede hun at køre den til et internat – hvad dens skæbne bliver, ved vi ikke.