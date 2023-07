Da forbipasserende fik øje på den 13-årige pige, der sad i bil på en parkeringsplads syd for Los Angeles, var de ikke i tvivl om, at der var noget galt.

Hun var »tydeligt oprørt og fortvivlet«. Og så sad hun med et lille skilt. Med rød tusch var der skrevet to ord på det hvide papir.

Hjælp mig!

De forbipasserende ringede ifølge The Guardian straks til politiet, der snart stod med en kidnapningssag på hånden.

Episoden på parkeringspladsen nær den californiske storby fandt sted 9. juli.

Tre dage forinden var den 13-årige pige angiveligt med en pistol blevet truet ind i en bil, da hun stod ved et busstoppested i San Antonio, Texas.

En 61-årig mand ved navn Steven Robert Sablan er anholdt og sigtet i sagen. Det er politiets mistanke, at han ikke alene står bag kidnapningen af den mindreårige, men at han også har udsat hende for seksuelle overgreb – og havde til hensigt at udsætte hende for endnu flere.

Det er uvist, hvordan den 62-årige mand fra Cleburne, Texas, forholder sig til sigtelsen, men han sidder for nuværende varetægtsfængslet i det føderale Metropolitan Detention Center i centrum af Los Angeles.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.